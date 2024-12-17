Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Onur Gülter

ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Hüseyin Maldar, Vezo, Umut Meraş, Dubois (Dk. 46 Claro), Dorukhan Toköz, Emre Mor (Dk. 63 Ahmed Kutucu), Sinan Gümüş (Dk. 76 Halil Akbunar), Saiz (Dk. 63 Melih Kabasakal), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ampem), Bruno

Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Efecan Mızrakcı (Dk. 75 Ahmet Tekin), Nuri Terliksiz (Dk. 75 Tugay Gündem), Nihat Koç, Osman Bayrak (Dk. 67 Mehmet Gence Çelik), Ahmet Şahin (Dk. 46 Ömer Bozan), Alişan Durmuş, Harun Atalay, Mehmet Sefa Etöz, Tunahan Güngör (Dk. 67 Efe Geçili), İbrahim Koca

Goller: Dk. 27 Emre Mor, Dk. 34, 51 (Penaltıdan) ve 73 (Penaltıdan) Bruno (ikas Eyüpspor), Dk. 44 Nihat Koç (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Nihat Koç (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Dorukhan Toköz (ikas Eyüpspor), Dk. 19 İbrahim Koca, Dk. 56 Cafer Elek (Teknik direktör) (Etimesgut Belediyespor)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 3. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor'u 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

27. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada ev sahibi takım, ikinci golünü buldu. Kaleci Muhammed Birkan Tetik'in uzun pasında Nihat Koç'un müdahale edemediği meşin yuvarlağı Bruno ceza sahası içinde kafayla kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Bruno, ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

44. dakikada Etimesgut Belediyespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Osman Bayrak'ın kullandığı kornerde arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Nihat Koç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emre Mor'un pasıyla penaltı noktası hizasında topla buluşan Hüseyin Maldar, savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken hakem, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1.

71. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Dorukhan Toköz'ün ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra Nihat Koç'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterirken Nihat Koç'u da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Bruno, topu bir kez daha filelerle buluşturdu ve "hat-trick" yaptı: 4-1.

Eyüpspor, karşılaşmayı 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.