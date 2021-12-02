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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.12.2021 00:30
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni HatayHakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokAtakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir (Dk. 50 Adekugbe), Falette, Fatih Kurucuk, Popov, Sackey (Dk. 80 Traore), Riberio, Saint Louis, Kamara (Dk. 62 Lobjanidze), Emre Çolak (Dk. Muhammed Mert - Dk.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Bülent Cevahir (Dk. 50 Adekugbe), Falette, Fatih Kurucuk, Popov, Sackey (Dk. 80 Traore), Riberio, Saint Louis, Kamara (Dk. 62 Lobjanidze), Emre Çolak (Dk. Muhammed Mert - Dk. 91Yavuz Buğra Boyar ), El Kaabi (Dk. 62 Diouf)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mikail Okyar (Dk. 98 Uğur Akdemir), Mehmet Uslu, Mohammed (Dk. 115 Mezague), Yalçın Kılınç, Taşkın İlter (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Muhammed Akarslan (Dk. 82 Gökcan Kaya), Enes Keskin, Taha Balcı (Dk. 71 Mete Kaan Demir), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç), Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 19 Enes Keskin (Eyüpspor), Dk. 74 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kartlar: 90+3 Abdullah Yiğiter Dk. 120 Yavuz Buğra Boyar (kaleci) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Falette, Dk. 61 Emre Çolak, Dk. 77 Riberio Dk. 88 Saint Louis Dk. 90+3 Fatih Kurucuk, Dk. 107 Diouf (Atakaş Hatayspor) Dk. 65 Muhammed Akarslan Dk. 75 Enes Keskin, Dk. 86 Mohammed Dk. 90+3 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede, penaltılar atışlarında Eyüpspor'a 5-4 üstünlük kurarak, adını 5. tura yazdırdı.

2. dakikada Eyüpspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde Falatte'nin Erencan Yardımcı'ya müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada Taha Balcı'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Eyüpspor öne geçti. Erencan Yardımcı'nın pasında topla buluşan Enes Keskin'in ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içinde El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yapılan ortada Kamara'nın arka direkten yaptığı kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda topu kornere çeldi.

74. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Falette'nin pasında arka direkte Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+4 savunmanın arkasına sarkan Mete Demir'e kalesini terk ederek sert müdahalede bulunan kaleci Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hatayspor'da normal süre tamamlanana kadar kaleye Diouf geçti.

120. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu kaleci Yavuz Buğra Boyar, uzaklaştırmak istedi. Top Erencan'ın önünde kaldı. Kalecinin Erencan'a müdahalesi sonrasında hakem Yasin Kol, kaleciye kırmızı kart gösterdi. Diouf, karşılaşmada ikinci kez Hatayspor'un kalesine geçti.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi.

Hatayspor, Eyüpspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak, 5. tura yükseldi.

Hatayspor'da Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore ve Falette penaltı atışlarını gole çevirirken, Lobjanidze ise penaltı atışından yararlanamadı.

Eyüpspor'da ise Bekir Yılmaz, Erencan Yardımcı, Mete Kaan Demir ve Cenk Ahmet Akkılıç penaltı atışını gole çevirirken, Gökcan Kaya ve Enes Keskin penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Mehmet Kısal, Emre Çolak, Hatayspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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