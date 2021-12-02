Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Eyüpspor'da ise Bekir Yılmaz, Erencan Yardımcı, Mete Kaan Demir ve Cenk Ahmet Akkılıç penaltı atışını gole çevirirken, Gökcan Kaya ve Enes Keskin penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Hatayspor'da Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore ve Falette penaltı atışlarını gole çevirirken, Lobjanidze ise penaltı atışından yararlanamadı.

90+4 savunmanın arkasına sarkan Mete Demir 'e kalesini terk ederek sert müdahalede bulunan kaleci Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hatayspor'da normal süre tamamlanana kadar kaleye Diouf geçti.

57. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yapılan ortada Kamara'nın arka direkten yaptığı kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda topu kornere çeldi.

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