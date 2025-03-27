Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi - Son Dakika
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Spor

Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi

Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2025/26 sezonunda yürürlüğe girecek 7 yeni futbol kuralını duyurdu. Yeni kurallar arasında kalecilerin topu elde tutma süresi artırılarak 8 saniye olurken hakemler, 5. saniyeden itibaren kaleciye süresinin dolmak üzere olduğunu işaret edecek. Eğer kaleci 8 saniyeyi aşarsa, rakip takıma köşe vuruşu verilecek.İşte söz konusu kurallar...

27.03.2025 15:27
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2025-26 sezonunda geçerli olacak yeni kural değişikliklerini duyurdu. Mevcut kurala göre kaleciler, topu elleriyle kontrol altına aldıktan sonra en fazla 6 saniye boyunca tutabiliyordu. Ancak bu kurala çoğunlukla tam anlamıyla uyulmuyor; hakemler genellikle yalnızca kaleciye oyunu hızlandırması yönünde uyarıda bulunmakla yetiniyordu. IFAB, bu uygulamanın oyunun yavaşlamasına sebep olduğunu belirleyerek değişikliğe gitti.

SÜRE UZATILDI

Yeni kurala göre kaleciler topu artık 8 saniyeye kadar tutabilecek. Hakemler, 5. saniyeden itibaren kaleciye süresinin dolmak üzere olduğunu işaret edecek. Eğer kaleci 8 saniyeyi aşarsa, rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni düzenlemenin ne ölçüde uygulanacağı şimdiden merak konusu. Özellikle hakemlerin bu konuda ne kadar hassas davranacağı, kuralların etkisini doğrudan belirleyecek.

HAKEMLERLE KONUŞMAK YASAKLANABİLİR

Yapılan bir diğer dikkat çekici değişiklik ise serbest vuruşlarda yaşanabilecek tartışmaları önlemeye yönelik oldu. Bundan böyle bazı organizasyonlar, hakemlerin serbest vuruşlarda çizgi çektiği köpüğü kullanarak yalnızca takım kaptanının hakemle konuşmasına izin verebilecek. Kurala uymayan oyuncular sarı kartla cezalandırılabilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Julian Alvarez'in penaltı anındaki talihsiz kayması sonrası yeniden gündeme gelen "çifte dokunuş" kuralında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak bu olayın duyuru tarihine çok yakın yaşanması nedeniyle, konunun ilerleyen dönemde IFAB tarafından yeniden ele alınması bekleniyor. IFAB, 1 Temmuz 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni hakemlik kurallarını onayladı.

İşte temel değişiklikler;

  • Kalecilerin Zaman Kaybetme Kuralı-Topu sekiz saniyeden fazla tutan kaleciler artık karşı takıma korner kazandıracak.
  • Kaptan-Hakem İletişimi-Sadece takım kaptanının hakeme yaklaşmasına izin verilecektir.
  • Top Bırakma Prosedürü-Oyun ceza sahası dışında durdurulduğunda, top açıkça topa sahip olan veya sahip olacak olan takıma bırakılır.
  • Dış Müdahale-Yedek oyuncu, takım görevlisi veya saha dışında bulunan bir oyuncu, oyundan çıkan topa istemeden dokunursa, disiplin cezası yerine oyun yeniden başlatılır ve dolaylı serbest vuruş uygulanır.
  • VAR Duyuruları-Şeffaflığı artırmak amacıyla hakemler artık VAR kontrolünden sonra kararlarını açıklayabilecek.
  • Yardımcı Hakem Pozisyonu-Penaltı atışları sırasında yardımcı hakemler, ofsayt çizgisi olarak kabul edilen penaltı noktası hizasında pozisyon almalıdır.
  • Hakem Vücut Kameraları-FIFA, oyuncu davranışlarını iyileştirmek ve eğitim materyali sağlamak amacıyla 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi yarışmalarda hakemler üzerinde vücut kameraları test edecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    sahaya çıkarken diplomasız erdoğan diye bağırma kararı alınmış :) 21 47 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Futbol da kuralları değiştireceğinize Bahis şirketlerini kapatın. Çünkü futbol artık o eski futbol değil! 34 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gvatsaray üzüldü 8 14 Yanıtla
  • 197980:
    Serkancığım herkesi kendin gibi sanma. 0 0 Yanıtla
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