Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2025-26 sezonunda geçerli olacak yeni kural değişikliklerini duyurdu. Mevcut kurala göre kaleciler, topu elleriyle kontrol altına aldıktan sonra en fazla 6 saniye boyunca tutabiliyordu. Ancak bu kurala çoğunlukla tam anlamıyla uyulmuyor; hakemler genellikle yalnızca kaleciye oyunu hızlandırması yönünde uyarıda bulunmakla yetiniyordu. IFAB, bu uygulamanın oyunun yavaşlamasına sebep olduğunu belirleyerek değişikliğe gitti.

SÜRE UZATILDI

Yeni kurala göre kaleciler topu artık 8 saniyeye kadar tutabilecek. Hakemler, 5. saniyeden itibaren kaleciye süresinin dolmak üzere olduğunu işaret edecek. Eğer kaleci 8 saniyeyi aşarsa, rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni düzenlemenin ne ölçüde uygulanacağı şimdiden merak konusu. Özellikle hakemlerin bu konuda ne kadar hassas davranacağı, kuralların etkisini doğrudan belirleyecek.

HAKEMLERLE KONUŞMAK YASAKLANABİLİR

Yapılan bir diğer dikkat çekici değişiklik ise serbest vuruşlarda yaşanabilecek tartışmaları önlemeye yönelik oldu. Bundan böyle bazı organizasyonlar, hakemlerin serbest vuruşlarda çizgi çektiği köpüğü kullanarak yalnızca takım kaptanının hakemle konuşmasına izin verebilecek. Kurala uymayan oyuncular sarı kartla cezalandırılabilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Julian Alvarez'in penaltı anındaki talihsiz kayması sonrası yeniden gündeme gelen "çifte dokunuş" kuralında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak bu olayın duyuru tarihine çok yakın yaşanması nedeniyle, konunun ilerleyen dönemde IFAB tarafından yeniden ele alınması bekleniyor. IFAB, 1 Temmuz 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni hakemlik kurallarını onayladı.

İşte temel değişiklikler;