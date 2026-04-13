Futbolcu Tekme Attı, Tutuklandı - Son Dakika
Futbolcu Tekme Attı, Tutuklandı

13.04.2026 21:28
Mardin'de maçta rakibine tekme atan futbolcu Sedat Korul tutuklandı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de Süper Amatör Lig'de rakibinin kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Stadı'nda dün Kızıltepe 47 Spor ile Derik spor karşılaştı.

Derikspor'un, Cihan Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçın ilerleyen dakikalarında hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı kararı verdi.

Deriksporlu oyuncu Beşir Dağlık'ın penaltı atışını gole çevirmesinin ardından Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi'nin önce dizine, yere düşmesinin ardından da başına tekme attı.

Korul, kırmızı kart ile oyun dışı kalırken yaralanan Çiftçi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maç, Derikspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Elmacık kemiği kırılan Çiftçi'nin tedavisi hastanede sürüyor.

"Sedat Korul, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır"

Kızıltepe 47 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve sporun birleştirici ruhuyla bağdaşmayan üzücü olaylara ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün etik değerleri, disiplin anlayışı ve spor kültürüne aykırı davranışları nedeniyle; futbolcumuz Sedat Korul, yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kızıltepe 47 Spor Kulübü olarak, saha içinde ve dışında her zaman dostluğu, kardeşliği ve centilmenliği ön planda tutmayı hedefliyoruz. Formamızı taşıyan her bireyin bu sorumlulukla hareket etmesi kırmızı çizgimizdir. Yaşanan bu müessif olayın derin üzüntüsünü paylaşıyor, benzer durumların bir daha tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolcu Tekme Attı, Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Futbolcu Tekme Attı, Tutuklandı - Son Dakika
