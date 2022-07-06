Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı

FIFPRO'dan beklenmedik bir uyarı geldi. NTV Spor'un aktardığı habere göre, Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşları almakta zorlandığını belirten sendika, Türkiye'yi transfer yapılmaması gereken 7 ülke arasına dahil etti.

"SÖZLEŞME İHLALLERİ YAŞANIYOR"

FIFPRO'nun tavsiye niteliğindeki açıklamasında, Türk kulüplerinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtildi. Bir süredir futbolcu maaşlarının ödenmesi konusunda sıkıntı yaşandığı yönündeki iddiaların arttığını ifade eden sendika, Türkiye liglerini sözleşme ihlallerinin sıkça yaşandığı ülkeler arasında gösterdi.

LİSTEDEKİ 7 ÜLKE

Listedeki diğer ülkeler arasında Çin, Suudi Arabistan, Romanya, Libya, Cezayir ve Yunanistan İkinci Ligi yer alıyor.