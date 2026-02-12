Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı

Japonya futbolunda 100. yıl dönümü nedeniyle dikkat çeken bir uygulamaya geçildi. Lig yönetimi, maçların berabere bitmesini engelleyen yeni bir puanlama sistemini devreye soktu.
Yeni uygulamaya göre karşılaşmaların 90 dakikası eşitlikle tamamlanırsa maçlar doğrudan penaltı atışlarına gidecek. Böylece ligde klasik anlamda "beraberlik" sonucu ortadan kaldırıldı.
Uygulamaya göre normal sürede galip gelen takım 3 puan alacak. Maçın berabere bitmesi halinde penaltılarda kazanan ekip 2 puan, kaybeden ekip ise 1 puan elde edecek. Normal sürede mağlup olan takım ise puan alamayacak.
Puanlama sistemi şu şekilde belirlendi:
Söz konusu sistem, lig maçlarının yanı sıra özel turnuvalarda da uygulanacak. Yeni kuralın 1 yıl boyunca geçerli olacağı açıklandı.
