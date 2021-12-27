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Futbolda şike kumpası: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı - Son Dakika

Futbolda şike kumpası: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı

27.12.2021 14:34
Futbolda şike kumpası: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 'futbolda şike davası'nda, aralarında Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraatler kararlarını onadı.

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararları Yargıtay 5. Dairesi tarafından onandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Futbolda şike kumpası: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, yaptığı paylaşımda "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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Aziz Yıldırım, Şike Skandalı, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda şike kumpası: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Futbolda şike kumpası: Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı - Son Dakika
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