Futbolda Trendyol 1. Lig ve Diğer Liglerde Haftanın Programı

Futbolda Trendyol 1. Lig'de 29, TFF 2. Lig'de 34, TFF 3. Lig'de ise 27. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Bodrum FK- Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.30 Sakaryaspor- Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
7 Nisan Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eyüpspor- Altay (Eyüp)
16.00 Gençlerbirliği- Adanaspor (Eryaman)
8 Nisan Pazartesi:
17.00 Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Göztepe-Erzurumspor FK (Gürsel Aksel)
TFF. 2 Lig
Beyaz Grup:
7 Nisan Pazar:
15.00 Serik Belediyespor- Kırşehir Futbol (Serik İsmail Oğan)
15.00 Adıyaman FK- Kırklarelispor (Kahta İlçe)
15.00 Bucaspor 1928- Zonguldak Kömürspor (Yeni Buca)
15.00 Bursaspor- 1461 Trabzon FK (Yüzüncü Yıl Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor- Esenler Erokspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Hes İlaç Afyonspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Altınordu-Diyarbekirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Nazilli Belediyespor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Nazilli İlçe)
15.00 Ankaraspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Kırmızı Grup:
7 Nisan Pazar:
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Bolluca)
15.00 Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)
15.00 Karaman FK- Fethiyespor (Yeni Karaman)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor (Diyarbakır)
15.00 Belediye Derincespor- GMG Kastamonuspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 Uşakspor- Alagöz Holding Iğdır FK (Uşak 1 Eylül)
15.00 İskenderunspor-Somaspor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor- Menemen FK (Dağılgan)
15.00 Düzce Cam Düzcespor- Denizlispor (İştirak Düzce Şehir)
TFF 3. Lig
1. Grup:
7 Nisan Pazar:
14.00 Kırıkkalegücü- Mardin 1969 Spor (Başpınar)
15.00 Aliağa- Ayvalıkgücü Belediyespor (Aliağa Atatürk)
15.00 Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
15.00 Karabük İdmanyurduspor- Küçükçekmece Sinop SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 İnegöl Kafkasspor- Artvin Hopaspor (İnegöl İlçe)
15.00 Edirnespor- Malatya Arguvan SK (Edirne 25 Kasım)
15.00 Kepezspor- Tarsus İdman Yurdu (Kepez Hasan Doğan)
2. Grup:
7 Nisan Pazar:
15.00 Karşıyaka- Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor (Elazığ)
15.00 Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945 (Silifke Şehir)
15.00 Ergene Velimeşespor- Sapanca Gençlikspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Batman)
15.00 Turgutluspor-Amasyaspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
3. Grup:
7 Nisan Pazar:
13.00 Onvo Ağrı 1970- Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Bayburt Özel İdarespor- Karaköprü Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Silivrispor- Sivas Dört Eylül (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Belediye Kütahyaspor- Fatsa Belediyespor (Dumlupınar)
15.00 Akhisarspor-Bornova 1877 (Spor Toto Akhisar)
4. Grup:
7 Nisan Pazar:
15.00 Bitexen Adana 1954- Balıkesirspor (Tarsus Şehir)
15.00 Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Güneş Holding Çankayaspor- İdaş Çatalcaspor (Osmanlı)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK (Kurtalan İlçe)
15.00 Orduspor 1967- Muş 1984 Muşspor (Yeni Ordu)
15.00 Tokat Belediye Plevnespor- Bergama Sportif Faaliyetler (Gaziosmanpaşa)
Son Dakika › Spor › Futbolda Trendyol 1. Lig ve Diğer Liglerde Haftanın Programı - Son Dakika
Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Türkiye Ampute Futbol Birinci Lig'in 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyon oldu. Takımın antrenörü Fatma Kara, Türkiye'nin ilk ve tek kadın antrenörü olduğunu belirtti.
Bayburt'ta ata sporu ciritin yaşatıldığı bir etkinlikte, oruçlu sporcular yağmura ve çamura aldırış etmeden cirit oynadılar. İftar öncesi cirit oynayan sporcular, açlık ve susuzluğa meydan okuyarak ata sporunu yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dostluk maçında 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulübü bir araya geldi ve seyir zevki yüksek bir müsabaka gerçekleştirdi. Oruçlu olmalarına rağmen sporcular, devre arasında dinlenerek maça devam ettiler. Atlı cirit kulübü oyuncuları, her ne olursa olsun ata sporunu yaşatmaya özen gösterdiklerini vurguladılar.
Isparta'dan havalanan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter, yağ kaçağı nedeniyle Burdur Gölü kenarına acil iniş yaptı. İniş sırasında helikopterdeki 5 mürettebattan yaralanan olmadı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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