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Futbolda yeni sezonun lisans süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için kulüp lisans başvurularının kabul edileceğini duyurdu. Kulüp Lisans Sistemi, kulüplerin sportif, sosyal sorumluluk, altyapı, hukuki, mali ve personel-idari yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda UEFA ve ulusal lisans kararları mayıs ayında açıklanacak.

Futbolda yeni sezonun lisans süreci başladı
26.01.2024 - 18:43,
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Futbolda gelecek sezonun UEFA ve ulusal kulüp lisans süreci başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans Kurulu Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, 2024-2025 futbol sezonu kulüp lisans başvurularının kabulü ve değerlendirilmesinde kullanılacak kulüp lisans başvuru dosyaları, TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kulüplerin sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, hukuki, mali ve personel-idari yapısını daha sağlam ve şeffaf hale getirebilmeyi amaçlayan Kulüp Lisans Sistemi; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplere uygulanacak.

Kulüpler, mart ayının son iş gününe kadar başvurularını yapabilecek. Nisan ve mayıs aylarında kulüplerin başvuruları değerlendirilerek en geç mayıs ayının 21. gününde UEFA lisans kararları ve 1. aşama ulusal lisans kararları açıklanacak.

Kaynak: AA
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