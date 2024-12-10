Futboldan iş dünyasına: Milyonluk serveti batırdı, şimdi para basıyor - Son Dakika
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Futboldan iş dünyasına: Milyonluk serveti batırdı, şimdi para basıyor

Futboldan iş dünyasına: Milyonluk serveti batırdı, şimdi para basıyor

Bir dönem dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Asamoah Gyan, 2018'de milyonluk servetinin 724 euroya düştüğünü açıkladı. Futbolu bıraktıktan sonra iş dünyasında başarılı bir dönüş yapan Gyan, şimdi para basıyor.

10.12.2024 16:39
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Ülkemizde Kayseri spor forması da giyen Asamoah Gyan, Premier Lig'deki başarılarından dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmaya, ardından iflasın eşiğine gelmeye kadar, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı.

DÜNYALARI KAYBETTİ

1989 doğumlu Gyan, 2010 yılında Rennes'den 15 milyon euro karşılığında Sunderland'e transfer oldu. Premier Lig'deki ilk sezonunda 31 maçta 10 gol atan Gyan, hızla dikkatleri üzerine çekti. Ancak kariyerindeki bu yükseliş uzun sürmedi.

2011 yılında Al Ain'e transfer olan Gyan, burada haftalık 193.000 euro gibi astronomik bir maaş kazandı ve 123 maçta 128 gol kaydederek unutulmaz bir performans sergiledi. Ancak, 2015'te Shanghai SIPG'ye transfer olmasıyla kariyerindeki inişler başladı.

Çin'de haftalık 274.000 euro kazanarak dünyanın en çok kazanan sekizinci futbolcusu oldu. Bu maaşla Neymar, Luis Suárez ve Gareth Bale gibi yıldızların maaşlarına yaklaştı. Fakat çıktığı 26 maçta yalnızca 8 gol atarak, Çin kulübüne gol başına 3,6 milyon euroya mal oldu. Sonrasında Shabab Al-Ahli, Kayserispor, NorthEast United ve Legon Cities gibi takımlarda forma giydi ve 2023 yılında 37 yaşında futbolu bıraktı.

BÜTÜN SERVETİ ERİDİ

2018'de Gyan, milyonluk servetinin 724 euroya düştüğünü açıkladı. Bu dönemde yaşadığı ailevi sorunlar, mali durumunu daha da zorlaştırdı. Eski eşi Gifty ile yaşadığı boşanma sürecinde, üç çocuğunun biyolojik babası olup olmadığını kanıtlamak için DNA testi istedi. 2023'te mahkeme, Gyan'ın çocukların babası olduğunu belirledi ve ona ciddi bir tazminat ödeme yükümlülüğü getirdi.

ŞİMDİ PARA BASIYOR

Bugün Gyan, futbolun ötesine geçerek başarılı bir iş insanı haline geldi. Şu anda birçok sektörde faaliyet gösteriyor:

Havayolu sektörü: Baby Jet Airlines şirketini kurdu.

Gıda sektörü: Mama Vits markasıyla pirinç ve erişte üretiminde lider oldu.

Enerji sektörü: Benzin istasyonları işletmeciliği yapıyor.

Spor organizasyonu: Boks organizasyonlarına yatırım yaptı ve kendi spor etkinliklerini düzenliyor.

Gyan'ın kurduğu yeni işlerden adeta para bastığı ve şu sıralar sosyal sorumluluk projelerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Gyan, Asamoah Gyan Vakfı aracılığıyla Gana gençlerine yardım etmeye odaklanıyor. Ayrıca siyasi kariyerinden uzaklaşıp tamamen insani yardım projelerine yöneldi. Son açıklamasında, "Gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışacağım. Politikadan uzak duracağım ve sadece insani projelere odaklanacağım" dedi.

Asamoah Gyan, Dünya, Spor, Son Dakika

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