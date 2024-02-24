Ofsayt var mı yok mu? Fenerbahçe'nin iptal edilen golü futbolseverleri 2'ye böldü - Son Dakika
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Spor

Ofsayt var mı yok mu? Fenerbahçe'nin iptal edilen golü futbolseverleri 2'ye böldü

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.

24.02.2024 20:19  Güncelleme: 20:24
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı konuk etti.

TEMPO DÜŞÜK

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü dışında başka gol olmadı. Maçtaki düşük tempo futbolseverleri tatmin etmedi.

Futbolseverler 2'ye bölündü! Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı yok mu?

DZEKO ATTI AMA OFSAYT

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe yıldız futbolcusu Dzeko ile golü buldu. Maçın hakemi VAR kontrolünün ardından golü iptal etti. O karar futbolseverleri 2'ye böldü. Bazı futbolseverler kararın yanlış olduğunu savunurken bazıları da tam tersi yönünde görüş belirtti.

İşte o pozisyon;

Futbolseverler 2'ye bölündü! Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı yok mu?
Ofsayt var mı yok mu? Fenerbahçe\'nin iptal edilen golü futbolseverleri 2\'ye böldü
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ofsayt var mı yok mu? Fenerbahçe'nin iptal edilen golü futbolseverleri 2'ye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mechmet Kasap: Penaltı incelemesi için yarı otomatik ofsayt sistemi neden çalışmıyor? Vardan neden herhangi bi görüntü gelmiyor? Bir fenerli olarak bunları sorguluyorum. Lakin son dakikadaki pozisyon baya bı zorlama penaltı. Bence penaltı da yok. GS ye yapılan kayirmalar biraz da FB ye yapılsın da rekabet yürüsün hesabı. Biz de maç izledik diye seviniyoruz cümle alem. Ülkenin her yerinde adaletsizlik, kayırma, hak yeme! 42 13 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Basit gs liler için ofsayt fb liler için deyil bunu tartışmaya gerek yok 38 9 Yanıtla
  • zafer koc: Kalecinin gerisindeyse fenerbahçeli oyuncu, iki tane kasımpaşalı oyuncu olmalı ofsaytı bozmak için. Ama saha içinde bir oyuncu var diğer kasımpaşalı oyuncu oyun alanı dışında. Bu yüzden ofsayt. Tartışmak gereksiz 11 16 Yanıtla
  • M Ak: Rakibinin sahasında en ileride olan arkadaşına tek oyuncu varken pas atamazsın. Bu kaleci veya başka oyuncu olabilir. Dzeko nun gerisinde tek oyuncu var. Ofsayt kuralı budur. Korner çizgisindeki adam saha içinde değil. Doğru karar. 4 8 Yanıtla
  • Emre Akcay: Kimseyi 2 ye bölmedi benim üzüntüm joker hakları neden bu kadar geç verılıyor ılla son dakıkayı beklemeyın bızde gerılmeyelım. Nordsjaelland gelmedi bu arada iyiki avrupa da gercı ona da ismail hoca 6 lı nazar boncugu demişdi 2 1 Yanıtla
  • Mechmet Kasap: Ofsayt, FIFA Genel Sekreteri Urs Lins imzasıyla ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu sirkülere göre kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Yani ofsayt doğru karar. 1 1
  • Pinokyo: Eğer Dzeko’nun kalçası 120cm değilse ofsayt filan yok burda. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ofsayt var mı yok mu? Fenerbahçe'nin iptal edilen golü futbolseverleri 2'ye böldü - Son Dakika
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