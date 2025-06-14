FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Avrupa devlerinin de boy göstereceği turnuva, 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Yeni formatı ile ilk kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de 11 şehirde oynanacak.
Mısır ekibi El Ahli ve MLS ekibi Inter Miami karşı karşıya gelecek. Mücadele, 15 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'te Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Son Dakika › Spor › Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?