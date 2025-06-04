Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam saat 22:00'de Almanya ile Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Münih kentindeki Allianz Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Slovak hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Karşılaşma TV8'den şifresiz izlenebilecek.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Almanya, Uluslar Ligi çeyrek finalinde İtalya'yı ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, rövanşta evinde 3-3 berabere kalmış ve toplamda 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırmıştı.

Portekiz ise Uluslar Ligi çeyrek finalinde Danimarka'ya ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanşta evinde 5-2 galip gelmiş ve toplamda 5-3'lük skorla yarı finale yükselmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Anton, Tah, Mittelstadt, Goretzka, Andrich, Gnabry, Wirtz, Sane, Woltemade.

Portekiz: Costa, Dalot, Dias, Antonio Silva, Mendes, Vitinha, Neves, Neto, Fernandes, Leao, Ronaldo.