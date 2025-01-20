Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

Avrupa liglerinin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, Club Brugge - Juventus maçını şifresiz yayınlamaya karar verdi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Club Brugge ile karşılaşacak. Maç 21 Ocak Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

20.01.2025 16:23
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Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ YARIN

21 Ocak Salı günü Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Halihazırda Gürcistan Hakem Kurulu Başkanlığı görevini de yöneten eski hakem Cüneyt Çakır da maçta gözlemci olarak yer alacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Kritik mücadeleye artık saatler kalırken TRT'den futbolseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Avrupa liglerinin yayın haklarını elinde bulunduran TRT. Maçı TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlamaya karar verdi.

Club Brugge, Juventus, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ankaragüçlüyüz:
    bibao ezik mçını yayınlamayın çok erken saatte, 18 yaş üstü olaylara GEBE!!! 15 0 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    Müthiş haber. Böyle 3-4 müjdeli haber daha verseniz hiç bir derdimiz kalmaz 5 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Neresi dev bu maçın? 4 0 Yanıtla
  • adil can:
    nediyor habermi boş haber 2 0 Yanıtla
  • huseyin toraman:
    ama nasıl dev maç sizin vereceğiniz haberin ta aq 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok dev Maç 0 0 Yanıtla
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