Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu

Futbolu Fenerbahçe\'de bırakan Leonardo Bonucci\'nin yeni işi belli oldu

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giydikten sonra futbolu bırakan Leonardo Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu. Bonucci, teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını yapacak.

22.10.2024 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz temmuz ayı başında yeşil sahalara veda eden Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu.

MİLLİ TAKIMA YARDIMCI ANTRENÖR OLDU

İtalyan futboluna adını altın harflerle yazdıran Bonucci'nin antrenörlük hayatına resmen başladı. İtalya Futbol Federasyonu, Leonardo Bonucci'nin İtalya U20 Milli Takımı yardımcı antrenörü olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki çiçeği burnunda antrenör, İtalya U20 Milli Takımı'nda teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını üstlenecek.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Futbolculuk kariyerinde Inter, Treviso, Pisa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin ve Fenerbahçe formaları giyen Leonardo Bobucci, özellikle Juventus ile sayısız başarıya imza attı. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bonucci, sarı-lacivertli formayı 4'ü ilk 11 olmak üzere 13 maçta giydi ve 1 asist yaptı. İtalyan efsane, sezonun sona ermesinin ardından kariyerini noktaladı.

Leonardo Bonucci, Internazionale, Fenerbahçe, Juventus, İtalya, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Öztürk:
    haberci sen akp yalakasımısın 5 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayın defansı ve forvet hattı fenerinkinden daha kaliteli ve formda. Şampiyonluğu belirleyen etkenlerden biri bu olacak. 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.