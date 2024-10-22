Futbolu Fenerbahçe\'de bırakan Leonardo Bonucci\'nin yeni işi belli oldu

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Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz temmuz ayı başında yeşil sahalara veda eden Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu.

MİLLİ TAKIMA YARDIMCI ANTRENÖR OLDU

İtalyan futboluna adını altın harflerle yazdıran Bonucci'nin antrenörlük hayatına resmen başladı. İtalya Futbol Federasyonu, Leonardo Bonucci'nin İtalya U20 Milli Takımı yardımcı antrenörü olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki çiçeği burnunda antrenör, İtalya U20 Milli Takımı'nda teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını üstlenecek.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Futbolculuk kariyerinde Inter, Treviso, Pisa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin ve Fenerbahçe formaları giyen Leonardo Bobucci, özellikle Juventus ile sayısız başarıya imza attı. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bonucci, sarı-lacivertli formayı 4'ü ilk 11 olmak üzere 13 maçta giydi ve 1 asist yaptı. İtalyan efsane, sezonun sona ermesinin ardından kariyerini noktaladı.