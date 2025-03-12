Futsal A Milli Takımı, Slovakya ile Karşılaşıyor

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında bugün Slovakya ile karşılaşacak. Milli Takım kadrosunda Ortaca Belediyespor kalecisi Galip Kaan Zorba da yer alıyor.

Ortaca Belediyespor'un 21 yaşındaki kalecisi Galip Kaan Zorba A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Futbola Muğla Üniversitespor'da başlayan Galip Kaan Zorba, Muğla Atletik, Muğlaspor, Saburhane Gençlik ve Spor Kulübü, Muğlaspor, Sipay Bodrumspor, Irlıganlı ve Ortaköy kulüplerinde forma giydikten sonra devre arasında Ortaca Belediyespor'a transfer oldu. Kariyerinde 3'ü Avrupa Şampiyonası ve 1'i Gelişim Turnuvası olmak üzere U19 seviyesinde 9, A Milli seviyesinde de 3 kez milli formayı giydi. - MUĞLA