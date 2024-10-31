Futsal Milli Takım'ın Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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Futsal Milli Takım'ın Rakipleri Belli Oldu

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Hırvatistan ile mücadele edecek.

31.10.2024 20:46
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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası ana eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde milliler, 7. Grup'ta Hırvatistan, Bosna Hersek ile ön elemelerde Azerbaycan, Kosova ve San Marino'nun yer aldığı gruptan lider çıkacak takım ile mücadele edecek.

Grupta müsabakalara ev sahipliğini Hırvatistan yapacak. Maçlar 21-26 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. Ev sahibi Moldova'nın yanı sıra ana eleme turu gruplarını lider bitirecek 7 takım, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrası açıklama yapan Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya, "Ana tur müsabakalarında kolay grup olmadığını düşünüyorum. Bu aşamada her rakip kaliteli ve değerli. Hırvatistan grubun ev sahibi ve favorisi. Uzun zamandır bir arada kamp yapan bir oyuncu grubu ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 11-16 Kasım tarihlerinde yapacağımız kampta rakip analizlerimizi yapacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Hırvatistan, San Marino, Azerbaycan, Kosova, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futsal Milli Takım'ın Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika

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