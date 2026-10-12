G.Saray hocası Buruk, bu sezon 9 maç kazanan Barcelona karşısında galibiyet istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Buruk, yarın RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her maça olduğu gibi Barcelona karşısına da galibiyet için çıkacaklarını belirten Buruk, "Birincisi UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olduğu, ikincisi Barcelona'ya karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynadığımız her Şampiyonlar Ligi maçı bizim için çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Oyuncuların böyle maçlara hazırlanmaları çok daha farklı oluyor." diye konuştu.

Barcelona'nın bu sezon çıktığı 9 resmi müsabakayı da kazandığını hatırlatan Buruk, "Şu anda dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyi performansımızı gösterdiğimizde stadımızda önemli başarılara imza attık. Bazen maç kazanamasak bile oyun alarak çok iyi işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi maçı kazanmak. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız ama karşımızda çok önemli bir takım var. Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. İnşallah iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Hataları çok kolay cezalandıracak bir takım var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Barcelona karşısında hem savunmada hem de hücumda en az hatayla oynamaları gerektiğini dile getirdi.

Barcelona'nın kaliteli bir takım olduğuna değinen Buruk, "Sadece defans yapmayacağız. Hücum da edeceyiz. İkisini birlikte düşünmemiz gerek. Barcelona'ya karşı savunmada ve hücumda en iyisini yapmanız gerekiyor. Rakibi hangi bölgede karşılarsanız karşılayın en şiddetli baskıyı yapmak gerekiyor. Top rakipteyken tutkulu bir şekilde topu kazanmaya çalışmak önemli. Bu tutkuyu göstermemiz gerek. Ofansif tarafta da sakin olmamız, topu ayağımızda tutmamız gerek. Geçen sezon çok fazla gol yediler ama bu sezon o kadar yemediler. Kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Önemli oyuncuları var. Az hata yapmamız lazım. Hataları çok kolay cezalandıracak bir takım var." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, agresif bir oyun sergilemeleri gerektiğini anlatarak, "Biz Galatasaray'ız. Kendi sahamızda oynayacağız. Rakibe karşı hangi sistemle oynarsak oynayalım agresif olmamız gerek. Kendi sahamızda o agresifliği gösterip kalemizi gol kapatmaya çalışacağız. Bunu yapabilecek oyuncularımız var. Çok iyi bir kaleciye sahibiz. Rakibe gol attırmamak için elimizden geleni yapacağız ama bizim de gol atmamız gerek." dedi.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptıkları maçın zorlu olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "En zor maçımız Kasımpaşa müsabakasıydı. Milli maç arasında Torreira ve Sanchez uzaktan geldi. Batrakov üç maç oynamıştı. Bizim milli takımdan dönen oyuncular, en yorgun olanlardı. Dört maç kaybetmek fiziksel olarak değil, mental olarak yıpratmıştı. Kasımpaşa müsabakası bunun için çok zordu. Sakatlıktan dönmüş ve ilk maçına çıkacak oyuncular vardı. Bundan sonraki bölümde sadece Singo yok. Günay bu hafta antrenmanlara çıktı. Yarın o olmayacak. Onlar dışında tam kadroyuz. Kasımpaşa müsabakasından sonra 4 gün ara vardı. Yeteri kadar dinlendik. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Onun için maçları kazanmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"Batrakov'dan çok memnunuz"

Okan Buruk, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansından memnun olduklarını söyledi.

Yabancı bir basın mensubunun Batrakov ile ilgili sorusu üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Aleksey, ilk defa ülkesinin dışında oynuyor. Yaşı çok genç. Buraya geldikten sonra onu adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. Çok iyi futbolcu olduğu için onu transfer ettik. Onun yanında iyi bir profesyonel, çok iyi bir insan ve gelişmeye açık bir oyuncu. Kendine geliştirmeye, takımına katkı sağlamaya çalışan oyuncuyla çalışmak benim için de önemli. Onu çok seviyoruz, oyuncu olarak da beğeniyoruz. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak yeteneği çok fazla. Takım savunmasını da çok iyi bir şekilde yapmaya başladı. Takımın oyununa çok çabuk adapte oldu. Arkadaşlarıyla takım savunmasını da iyi yapıyor. Onun performansından çok memnunuz."

"Barış, sağ bek oynayabileceğini gösterdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında sağ bek oynattığı Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendirdi.

Buruk, Barış'ın bek oynamaya alışık olduğunu aktararak, "Barış, ilk defa bek oynamadı. İki sezon önce hem sağ bek hem de sol bekte çok maç oynadı. Sıkıştığımız anlarda takıma sol bek olarak katkı verdi. Barış'ın performansındaki yükselişte bekten gelip öne gitesi rol oynamıştı. O mevkiyi bilen bir oyuncu. Bazı maçlarda daha çok rakip yarı alanda oluyorsunuz. Kasımpaşa'da Yunus'un içe girmesiyle Barış'ı daha yüksekte kullandık. Barcelona maçı daha farklı olacak. Hem gol atması, iyi oynaması, ikili mücadele kazanma yüzdesi, savunma geçişlerindeki yardımları Barış'ın bu rolü oynayabileceğini gösterdi." diye konuştu.

"İnşallah bir galibiyet daha yaşarız"

Okan Buruk, futbolcu olarak yaşadığı Barcelona galibiyetini teknik adam olarak da yaşamak istediğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, 1994'te Galatasaray formasıyla futbolcu olarak Barcelona'ya karşı 2-1 kazandıkları maça çıktığının hatırlatılması üzerine, "O senelerde Barcelona'yı yenmek çok zordu. 1994'te futbolcu olarak sahada yer almıştım. Daha sonra Barcelona ile çok eşleştik. Teknik adam olarak farklı bir duygu. Oyuncularıma çok güveniyorum. Onlarla bu tür maçlarda çok iyi işler yapabiliyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir galibiyet daha yaşarız. Zor maç olduğunu söylüyoruz ama elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhtemel galibiyetin kendilerini moral ve motivasyon olarak yükselteceğini belirten Buruk, "Barcelona bu sezon hiç puan kaybetmedi. Böyle bir takıma karşı olumlu bir sonuç bizi yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Bundan sonra çok daha kritik maçlara da çıkacağız. Onun için her puan çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryoyu Liverpool maçı öncesi yaşamıştık. Çok iyi ve favori gösterilen bir takıma karşı oynamıştık." açıklamasını yaptı.

İlkay Gündoğan'ın tepkisi

Okan Buruk, tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa maçı sonrasında verdiği tepkiyi normal karşılamak gerektiğini söyledi.

Kasımpaşa müsabakası sonrasında, "Barcelona maçına hazır mısın? şeklindeki soruya, "Oynamıyorum ki. Neden hazır olayım?" şeklinde yanıt veren İlkay ile ilgili konuşan Buruk, "Ben futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular robot değil. Hepsi insan. Oynamamış, hatta kenarda ısınıp oyuna girmemiş o yaşta, tecrübede ve profesyonellikte biri olsanız siz de üzülürsünüz. Bunu belli de edebilirsiniz. Buna takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyi performansı veriyor, oynamak için hazır bekliyor. Kasımpaşa karşısında çok farklı bir maç oynadık. Bu oyuncuların iyi karaktere sahip olduğunu ve takımlarını çok sevdiğini hepimizin bilmesi lazım. Oyuncularımdan farklı bir şey görmüyorum. Onun yaptığı şeyi yanlış görmemek lazım. İnsani bir üzüntü. Bir soru gelince böyle yanıtlar olabilir. Takılmamak lazım. İlkay takım için en iyisini yapmaya çalışıyor ve kendisinden çok memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.