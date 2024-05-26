G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

Orhan Okul:

Ali Koç para savuruyor

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YoH null: yav kardeşim adamlar küme düşmemek için oynayacak buna mecbur ne yani senin keyfi tuttuğun takıma yenilmez zorunda degil lig te kalmak istiyorsa tüm çabasını kazanmak için oynar bunu farklı şekilde algılamak mantıksız yani ne yani her takım yenilmek zorunda değil biri kupa için biride lig te kalmak için kazanmak istiyor yani zorla gs yenecek diye bir kanun mu var yok futbol bu biri kalmak ister biride kupayı almak ister bu normal yani 38 17

Emre Akcay: Küme düşmüyot hiç bir şekilde zaten evet fenerbahçeden dünya teşvik primi gitmişdir. 20 12

Şükrü null: 30 milyon maaşları veriliyor. prim değil. atlamayın hemen. akıllı takımlar niye riske girsin. bir puan bize yeter. 5 10

Ersay: Galatasaray olmasın o ,Ali koç verse de Konya’nın gücü yetmedikten sonra. Bi halta yaramaz, gs garanti olsun diye yapabilir 2 1