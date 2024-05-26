G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray ile oynanacak son hafta maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maaş ödemeleri konusundaki dedikodulara tepki gösteren Korkmaz, ''Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye'' dedi.

26.05.2024 14:04  Güncelleme: 14:22
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Şampiyonun belli olacağı Süper Lig'de bu akşam sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Konyaspor'da Başkan Ömer Korkmaz, zorlu mücadele ile ilgili Beyaz TV'ye çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BİRİNDEN PARA ALMAKLA MI YARGILIYORLAR?"

Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

Korkmaz'ın açıklamalarının tamamında, "Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz" ifadeleri yer aldı.

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Orhan Okul: Ali Koç para savuruyor 61 39 Yanıtla
    YoH null: yav kardeşim adamlar küme düşmemek için oynayacak buna mecbur ne yani senin keyfi tuttuğun takıma yenilmez zorunda degil lig te kalmak istiyorsa tüm çabasını kazanmak için oynar bunu farklı şekilde algılamak mantıksız yani ne yani her takım yenilmek zorunda değil biri kupa için biride lig te kalmak için kazanmak istiyor yani zorla gs yenecek diye bir kanun mu var yok futbol bu biri kalmak ister biride kupayı almak ister bu normal yani 38 17 Emre Akcay: Küme düşmüyot hiç bir şekilde zaten evet fenerbahçeden dünya teşvik primi gitmişdir. 20 12 Şükrü null: 30 milyon maaşları veriliyor. prim değil. atlamayın hemen. akıllı takımlar niye riske girsin. bir puan bize yeter. 5 10 Ersay: Galatasaray olmasın o ,Ali koç verse de Konya’nın gücü yetmedikten sonra. Bi halta yaramaz, gs garanti olsun diye yapabilir 2 1 Kemal Demir: Ne alaka küme düşmemek için . Konya mucize olacak ki düşsün. Düşmez Konya 0 0
  • Ali Arat: bugun gs sizi 4-0 yener aldigin paralarla artik birinci ligde oynarsin o zaman. 20 28 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Aldığın paralar bile seni kurtaramayacak ?? 18 24 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: hee hee başkan bizde yedik 20 22 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Bunun öteki tarafı da var 27 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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