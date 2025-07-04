G.Saray ve F.Bahçe derken Orkun\'dan sürpriz tercih

Benfica'da Teknik Direktör Bruno Lage ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü için Fenerbahçe ve Galatasaray devredeydi. Ancak milli yıldızın gönlündeki kulüp Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, transfer için ilk görüşmeyi yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN ORKUN KÖKÇÜ HAMLESİ

Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için harekete geçti. Portekiz basınında çıkan haberlerin ardından Sabah Gazetesi, siyah-beyazlıların Benfica ile ilk resmi teması kurduğunu duyurdu.

Orkun'un, kulübün teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı tartışmalar sonrası takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Bu gerilim, transfer söylentilerini hızlandırdı.

GÖNLÜNDEKİ TAKIM: BEŞİKTAŞ

Orkun Kökçü'nün ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı. Ancak daha önce TRT Spor'a verdiği röportajda milli yıldız, "Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak hayal gibi bir şey" demişti. Bu açıklama, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, Orkun'un önceliğinin Beşiktaş olduğu da kulislerde konuşuluyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE SÜPRİZ GELİŞME

Yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendirilen Orkun'un, gönlündeki kulüp olan Beşiktaş'a imza atması için tek engelin bonservis bedeli olduğu belirtiliyor. Benfica ile yapılacak pazarlıkların sonucu belirleyici olacak.