Gabriel Paulista: Beşiktaş Şampiyonluk İçin Savaşmak Zorunda - Son Dakika
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Gabriel Paulista: Beşiktaş Şampiyonluk İçin Savaşmak Zorunda

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, başarılar kazanmak için savaşmak zorunda olduklarını belirtti. Paulista, Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu ve her zaman şampiyonluk için mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca saha içinde lider bir oyuncu olduğunu ve gençlere tecrübelerini aktardığını ifade etti. Paulista, Beşiktaş'a gelme amacının yeni bir hikaye yazmak olduğunu ve her zaman kazanma tutkusunu gösterdiğini vurguladı. Adaptasyon sürecinin kolay olacağını düşündüğünü ve Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek olmadığını belirtti. Geçmişte Beşiktaş'ta görev yapan Brezilyalı oyuncuları örnek aldığını ve onların başarılarına imza atmak istediğini ifade etti. Ayrıca önemli teknik adamlarla çalıştığını ve Giovanni van Bronckhorst ile başarılar elde edeceğine inandığını söyledi. Takım içinde iyi bir arkadaşlık olduğunu ve birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Beşiktaşlı taraftarlara ise sahada bitmeyen bir istek ve savaşma ruhu göstereceklerini mesajını iletti.

12.07.2024 15:51
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Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ilk isim olan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, başarılar kazanmak için savaşmak zorunda olduklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paulista, yeni transferlerden her zaman beklentilerin fazla olduğunu kaydederek, "Büyük takımlarda baskı her zaman vardır, bu da çok normal. İyi kariyerli oyunculara baskı daha fazla olur. Benden beklentilerin farkındayım. Her maçta kalitemi göstermek istiyorum. Beşiktaş şampiyonluk için mücadele etmesi ve kazanması gereken bir takım. Her zaman buna odaklanarak, kendi tecrübelerimi, kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. Ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmak için savaşmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Saha içinde lider bir özelliği olduğunu aktaran Paulista, "Kariyerim boyunca çok çalışan bir oyuncu oldum. Her zaman büyük takımlarda oynadım. Yine büyük bir takımda oynuyorum. Sürekli kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Gençlere tecrübelerimi aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider olduğumu söyleyebilirim. Önümüzde uzun bir sezon var. Kısa sürede adapte olup sahadaki kaptan gibi liderliğimi göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Ben kendi alanını, kendi bölgesini korumak için savaşmayı öğrendim"

Beşiktaş'ta yeni bir hikaye yazmak istediğini söyleyen Paulista, "Futbolda takımlar bazen iyi bazen kötü oynayabilirler. Bu futbolun doğasında var fakat taraftarlar asla sahada isteğini kaybeden oyuncu görmeyecekler. Her zaman kazanma tutkusunu ve isteğini görecekler. Bunu her zaman gösterdim. Ailemden de bunu öğrendim. Ben kendi alanını, kendi bölgesini korumak için savaşmayı öğrendim. Bunu hayatım boyunca yanında taşıyan bir oyuncu oldum." ifadelerini kullandı.

"Burada başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Yeni kariyerine kolay adapte olacağına inandığını vurgulayan tecrübeli stoper, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum. Günlerim iyi geçiyor. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul harika bir şehir, Sao Paolo'ya benziyor. Çok kalabalık, çok trafik var. Bu yüzden adaptasyonumun kolay olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Burada başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Geçmişte Beşiktaş'ta görev yapan birçok Brezilyalı oyuncu olduğu hatırlatılan Paulista, "Zago'nun kariyerini biliyorum. Takip ettiğim bir oyuncuydu. Önemli başarılara imza attığını biliyorum. Onun gibi kupalar kazanmak ve kendi hikayemi yazmak istiyorum. Her gün çok çalışıp o aşamaya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde önemli teknik adamlarla çalıştığını aktaran Beşiktaşlı stoper, "Daha önce Beşiktaş'la görüşmeler olmuştu ama olumlu sonuçlanmadı. Kariyerimde Simeone gibi çok önemli teknik direktörlerle çalıştım. Belki her oyuncunun hayalidir öyle büyük bir hocayla çalışmak. Valencia'da çalıştığım Marcelinho benim için baba gibiydi. Burada da Giovanni van Bronckhorst ile benzer bağı yakalayacağımı ve onunla başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Takım içinde iyi bir arkadaşlık olduğunu dile getiren Paulista, Beşiktaşlı taraftarlara şöyle mesaj verdi:

"Geldiğimden itibaren iyi bir birliktelik gördüm. Farklı diller konuşulsa da herkes birbirine yardımcı oluyor. Grup oldukça iyi. Birlik olmalıyız. Saha içinde buna ihtiyacımız olacak. Saha içindeki durumları 1-2 oyuncuyla değil tüm takım olarak çözeceğiz. Burada iyi bir grup görüyorum. Bu grupla da Beşiktaş'a yakışan büyük başarılar için savaşacağız. Yeni oyuncular gelecek. Sahada bitmeyen bir istek görecekler. Kaybetmeyi kabullenmeyen, başarılar kazanmak için savaşma ruhunu göstereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gabriel Paulista: Beşiktaş Şampiyonluk İçin Savaşmak Zorunda - Son Dakika

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