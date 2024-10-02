Gabriel Sara'dan Avrupa Ligi Mesajı - Son Dakika
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Gabriel Sara'dan Avrupa Ligi Mesajı

Gabriel Sara, Galatasaray'ın Rigas Skola maçı için kazanma hedefini vurguladı.

02.10.2024 22:11
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Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, "Biz bütün gücümüzle gideceğiz her maçı, her mücadeleyi kazanmak için. Gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, yarın TSİ 19.45'te Rigas Skola ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Letonya'ya gitti. Galatasaray'da Gabriel Sara, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynayacakları her maçı kazanmak istediklerini belirten Sara, "Tabii ki önemli bir maç. İlk Avrupa maçımızı kazanmıştık, çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Bunu devam ettirmemiz lazım. Her zaman kazanmak istiyoruz. Önemli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nde kolay maç yoktur. Biz bütün gücümüzle gideceğiz her maçı, her mücadeleyi kazanmak için. Gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu sezonu da yine şampiyonlukla bitireceğiz"

Brezilyalı futbolcu, takımda olduğu için mutlu olduğuna vuru yaparak, "Şu anda harika hissediyorum. Açıkçası farklı bir başlangıç oldu. Championship'ten geldim. Burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde bu takımla mücadele etmekten dolayı da mutluyum. Kulübün tarihini bildiğim ve taraftar adına da önemli olduğu için umarım bu sezonu da yine şampiyonlukla bitireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, istanbul, Politika, Ulaşım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gabriel Sara'dan Avrupa Ligi Mesajı - Son Dakika

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