Gabriel Sara: 'Her pozisyonda oynarım'

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, takımına birçok pozisyonda fayda sağlayabileceğini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sara, "Ben kendimi her pozisyonda rahat hissediyorum. Takıma en çok nerede yardımım dokunacaksa orada oynarım. Atmosfer harikaydı, taraftarlar harikaydı. Bana hissettirdikleri bu duygulara karşılık vermek istiyorum." diye konuştu.

Şu anda Fenerbahçe derbisini düşünmediklerini belirten Sara, "Norwich City'de sezon başında 6 numara başlamıştım, uzun paslarla takımıma yardımcı olabilmiştim. Sezonu ise sağ kanatta bitirdim. Goller önemli ama en önemlisi takımıma yardımcı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Osimhen'in özel bir oyuncu olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Herkes onun hikayesini biliyor, onun gibi özel oyuncuyla oynayınca her şey kolaylaşıyor. Transfer ücretim üzerimde baskı oluşturmuyor. Burada olma sebebim futbolu seviyor olmak. İşime odaklanırsam eğer her şey yoluna girecek." şeklinde görüş belirtti.