Gabriel Sara, Konyaspor deplasmanında 100. resmi Galatasaray maçına çıkabilir - Son Dakika
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Gabriel Sara, Konyaspor deplasmanında 100. resmi Galatasaray maçına çıkabilir

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Gabriel Sara, Konyaspor deplasmanında 100. resmi Galatasaray maçına çıkabilir
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Gabriel Sara, Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacağı maçta forma giymesi halinde 100. resmi maçına çıkacak. Sara, sarı-kırmızılı formayla 99 resmi maçta 10 gol ve 18 asist üretirken 3 kupa kazandı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor maçında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara için bu maçın önemi ayrı olacak. Sara müsabakada forma giymesi durumunda dalya diyecek.

18 milyon Euro bonservis verildi

Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Sarı-kırmızılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Sara, geçen 2 sezonda kazanılan başarılarda önemli katkı verdi.

99 maçta 10 gol attı

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 99 müsabakada görev aldı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 10 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

3 kupa kazandı

Gabriel Sara, Galatasaray'da geride kalan sezonlarda toplam 3 kupa kazandı. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşadı

27 yaşındaki futbolcu, derbilerde Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a karşı da 4 kez mücadele etti ve 1 gol attı. Sara, sarı-lacivertlilerle 21 Eylül 2024 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbide ağları havalandırdı.

Bu sezon ligde 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Gabriel Sara, 2 gol, 3 asistle oynadı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayKonyasporSporSon Dakika

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