Galatasaray 2-0 Önde

Stat: Rams Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Abdullah Uğur Sarı
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov (Dk. 38 Hadziahmetovic), Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Olawoyin, Akintola, Sowe
Goller: Dk. 3 Sanchez, Dk. 25 Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, altıpas üstünde topa iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
15. dakikada Sara'nın ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
25. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın ortasında altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakçı'nın ayak koyduğu top filelere gitti: 2-0.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
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