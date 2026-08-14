Galatasaray 2-2 Çorum FK ile Berabere Kaldı
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak sezona 1 puanla başladı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) kaydederken, Çorum FK'nın golleri Jesus Ramirez ve Alexandros Kyziridis'den geldi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı sezonun ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.
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