Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamladı

Spor

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlaması Aydın'daki taraftarlarını coştururken, sarı-kırmızılılar Atatürk Kent Meydanı'nı doldurdu.

Süper Lig'de son hafta karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24'ncü şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte Aydın'da kent merkezinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle kentin dört bir yanından tezahüratlar eşliğinde Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen taraftarlar takımlarının tezahuratlar yapıp, marşlar söyleyip şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı. - AYDIN