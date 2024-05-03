Galatasaray 2023-2024 Sutopu Sezonu Şampiyonu - Son Dakika
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Galatasaray 2023-2024 Sutopu Sezonu Şampiyonu

Galatasaray Sutopu Takımı, Spor Toto Süper Lig final etabı ikinci maçında ENKA'yı 12-7 yenerek 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 29. lig kupasını kazandı.

03.05.2024 21:01
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Galatasaray Sutopu Takımı, 2023-2024 Sutopu Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig final etabı ikinci maçında ENKA ile karşılaştı. Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 12-7 kazanarak 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 29. lig kupasını kazandı.

Final serisine 1-0 önde başlayan Galatasaray, ENKA Havuzu'nda oynadığı ilk maçı 16-8 kazanarak seride 2-0 öne geçti. Galatasaray, final serisi ikinci maçını da 12-7 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve 29. lig kupasını müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray 2023-2024 Sutopu Sezonu Şampiyonu - Son Dakika

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