Galatasaray 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor
07.07.2025 21:42
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Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenmanlarla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen sabah idmanı laktat testi ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleşti. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray 2025-2026 Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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