GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?