Galatasaray, 21 Kasım'daki Samsunspor maçı için Kemerburgaz'da çalışmalara başladı - Son Dakika
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Galatasaray, 21 Kasım'daki Samsunspor maçı için Kemerburgaz'da çalışmalara başladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi Samsunspor'u ağırlayacağı maç için hazırlıklara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.

Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
GalatasarayOkan BurukSamsunsporCumartesiAntrenmanFutbolSporSon Dakika

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