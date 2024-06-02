Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ankara'da kutladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ankara'da kutladı

Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ankara\'da kutladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ulaştığı 24. şampiyonluğunu Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Başkan Dursun Özbek, kutlamada yaptığı konuşmada önümüzdeki sene 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlamak için tekrar burada olacaklarını söyledi.

02.06.2024 00:21
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ulaştığı 24. şampiyonluğu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ankara'da kutladı. Başkan Özbek burada yaptığı konuşmada, "Geçen sene size söz verdiğim gibi önümüzdeki sene Mayıs ayında veya Haziran'ın başında da 25 şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlamak üzere burada olacağız" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ulaştığı 24. şampiyonluğu Ankara'da kutladı. Crowne Plaza'da gerçekleşen kutlama, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlendi. Kutlamaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kutlamada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. İki takımın kafa kafaya şampiyonluk yarışını sürdürdüğünü ifade eden Özbek, 'Alışılmış bir şey vardı, o da 'Mayıslar Galatasaray'ındır' sözü bu sene de yerine getirildi. Önümüzdeki sene de yerine gelecek" dedi.

Özbek, yönetim kurulu olarak çetin bir çatışma içerisinden başarıyla çıktıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bu başarının parametreleri nelerdir diye sorarsanız, başta taraftarlarımız. Başarıya

bizi götüren en değerli şey taraftarlarımızdı. Her maçı içeride 50 bin kişiyle oynadık. İkinci şey, genel kurul üyelerimizin bize güveni, bize verdiği destek çok önemliydi. Genel kurullarımız her zaman başarılı biçimde geçti. Olaylar genel kurulda konuşuldu ve büyük bir birliktelik sergiledik. Diğer yandan camiamızın bütünlüğü, Galatasaray deyince aşağı yukarı 30-35 milyon taraftarla birlikte bütünlüğü sağladı. İşte başarının anahtarı bu. Galatasaray son 2 senede artık eski konuşulan şeylerin dışına çıktı."

"Galatasaray'ın bileğini bükecek hiç kimse yok."

Eskiden konuşulan şeylerin 2 senedir gündeme gelmediğini söyleyen Özbek, "Eskiden konuşulan şeyler son 2 senedir hiçbir zaman gündeme gelmedi. Ne liseli ne lisesiz ayrışması, ne atkılı ne kravatlı ayrımı hiçbir zaman olmadı. 2022 Haziran'da seçildiğim birinci gün şöyle söyledim, 'biz bir sevgi ve barış iklimi oluşturmak istiyoruz' dedim. Bugün onun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Özbek, Galatasaray'da sevgi iklimi oluştuğunu belirterek, "Biz bir araya geldiğimiz zaman, birbirimizi sevdiğimiz, birbirimizle barışık olduğumuz zaman inanın bana ben bunu uzun zamandan beri yaşıyorum. Hem yönetici olarak hem başkan olarak yaşıyorum. Galatasaray'ın bileğini bükecek hiç kimse yok. Buna inanmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı

"Galatasaray önümüzdeki 25-30 senesini planlıyor"

Başarının tek yumruk olmaktan geçtiğini ifade eden Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray bildiğiniz gibi önümüzdeki 25 senesini, 30 senesini planlanıyor. Galatasaray sürdürülebilir başarıyı planlıyor. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber inandığımız projelerimiz sayesinde Galatasaray'ın geleceğini, finansal itibariyle ve sportif yapısı itibariyle önümüzdeki dönemin hazırlıkları içinde. Bunları zaman zaman sizle paylaşıyorum. Bizim bugün söylediklerimiz, bizim daha doğrusu 5 sene, 6 sene önce söylediklerimiz bugünden gündeme getirdiğimiz konular rakiplerimiz tarafından bugün anlaşılmış vaziyette. Onlar da benzer şekilde çıkışlarını hazırlıyorlar. Onun için ben öncelikle 24 şampiyonluğumuz Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum. Geçen sene size söz verdiğim gibi önümüzdeki sene Mayıs ayında veya Haziran'ın başında da 25 şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlamak üzere burada olacağız."

Özbek, yönetim kurulu ve taraftarların çetin bir sezon sonunda yorulduğunu söyleyerek, "Çok samimi söylüyorum, sizleri bugün Ankara'ya geldik yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. Sizlerden gördüğümüz sevgi seli, sizlerden gördüğümüz yakınlık bütün yorgunluklarımızı unutturdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk kutlamasına çok sayıda davetli katılırken, Dursun Özbek ve Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy, şampiyonluk pastasını kesti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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