Galatasaray 25. Şampiyonluğu Hedefliyor

Spor

- Metin Öztürk: "Hedefimiz 25. şampiyonluk"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk:

"Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız gerekiyor"

"Başkaları çakma 5. yıldızdan utanırken, biz gerçek 5. yıldızımızla taraftarımızla kucaklaşacağız"

"Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında, gerçekten bilmiyorum"

"Metin Oktay abimiz o yıllarda nasıl kralsa bugün de Icardi o konumda"

"5 dönemde yapılacakları 1 dönemde yapmamız rakiplerimizi ürkütüyor"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 25. şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayarak, "Başkaları çakma 5. yıldızdan utanırken, biz gerçek 5. yıldızımızla taraftarımızla kucaklaşacağız" dedi. Öztürk ayrıca sarı-kırmızılıların geleceğini çöpe atmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türk sporunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay, vefatının 33. Yılında kabri başında anıldı. Anma törenine katılan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yönetim olarak izledikleri transfer politikasında önceliklerinin camianın ekonomisini korumak olduğunu dile getiren Öztürk, şampiyon olan kadrolarına dünya çapında isimlerle takviye yaparak yeni sezonda yeniden şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

"Takımdan gidenler, Kerem Aktürkoğlu hariç 11'de forma şansı bulamayan oyunculardı"

Eleştirilerin aksine olumlu bir transfer sezonu geçirdiklerini dile getiren Metin Öztürk, "Biliyorsunuz Trendyol Süper Lig'de 19 tane takım var. Bugün 19 takım için de transferin son günü. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında, gerçekten bilmiyorum. Çünkü geçen sene bu takım şampiyon olduktan sonra sorsalardı bu takımın neye ihtiyacı var diye? Bir veya iki oyuncu denirdi. Sadece bu kadar. Dünyanın en önemli 3 santrforundan bir tanesi gelmiş, hala 'Daha' deniyor. 'Daha'nın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Kadromuzda Icardi'miz var. Bizim için kral. Aynen Metin Oktay abimiz o yıllarda nasıl kralsa bugün de Icardi takımımız için o konumda. Arkasından Batshuayi geldi. Bence ikinci santrfor olarak geldi ama birinci kadar etkili. Geçen sene rakibimiz Fenerbahçe'de oynarken gördük, orada da her maça katkı sağladı. Dünyanın en büyük santrforundan biri geldi. Geçen sene bize Kopenhag'da sahayı dar eden adam geldi. 5 çok kıymetli transfer yaptık. Takımdan ayrılan oyuncularımızın hepsi çok kıymetli fakat Kerem Aktürkoğlu hariç 11'de forma şansı bulamayan oyunculardı. Şampiyon olmuş bir takıma yeni sezonda 2-3 oyuncu yeterliyken 5 transfer yapılmasına rağmen yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şov transferlerinden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız gerekiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve scout ekibinin bir planı olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. Ama 1 liralık kişiye 5 lira verirseniz bu durum sadece bizi değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bize çok büyük katkılar sağlayan ve bugün Florya'da olmamızı sağlayan Mustafa Cengiz başkanımı ben kürsüden eleştirmiştim. Zamanında Gomis ve Falcao transferlerinde '50 milyon Euro'yu çöpe attınız' demiştim. Onun için bizim artık şov transferlerinden vazgeçip, Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız gerekiyor. Dursun Özbek liderliğinde 62 dönüm arazi alındı, stadyumdan Vadi İstanbul'a kadar. Galatasaray Adası'nın kendi tapusu dışında diğer üst kullanım alanları alındı. 50 senedir çivi çakılmamışken Kemerburgaz alındı. Bu yönetimin bir hatası var mı? Var. 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yaptığı için hatası var. Bu da rakiplerimizi ürkütüyor. Bu durum da bence çok normal. 5 kaleci, 5 santrfor, 5 savunmacıyla mı oynayacağız? Bugün pek çok oyuncumuzu başka takımlara gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Aynı durumu Beşiktaş da yaşıyor. Yönetimlerde devamlılık esastır. İyi bir Galatasaraylıysanız veya başka bir takımı tutuyorsanız kendi şirketinizde 1 kere yaptığınız hesabı bu camiada 5 kere yapmanız gerekiyor. Bugün bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Yapılan kontratların hepsi 4 yıllık, 5 yıllık. Kulübün üzerine yönetim olarak ilave olarak 50 milyon veya 100 milyon daha koyacaksak Galatasaray'a bu kadar hizmet etmiş Mustafa Cengiz başkanımızı ben neden eleştirdim? Kaynakları iyi değerlendirmek ve kullanmak lazım" şeklinde konuştu.

"Sezon sonu hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız"

Son olarak transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Metin Öztürk, "Belki bir iki saat içerisinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bir bilgim yok. Başkanımız Dursun Özbek, Cenk Ergün, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibimiz biliyor. Benim isyanım, 2 oyuncu transferi yeterliyken bile 5 Avrupa çapında, dünya çağında oyuncu transfer edilmiş. Çok ciddi maliyetlerle alınmış. Bu yönetimin ikinci yolu dolmuş, üçüncü yılına giriyor. Rakibimiz 11 yılda şampiyon olamamışken, bu takım iki senede iki kere şampiyonluk yaşamış. Ben gerçek taraftarla taraftar adı altında sosyal medyada takma isimle yer alanları kenara koyuyorum. Onlar işlerini yapıyorlar. İşleri Galatasaray'ı provoke etmek. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki Okan Buruk hocamız ile ekibi ve başkanımız Dursun Özbek, tek bir şeye odaklandı. Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sene sonunda göreceksiniz. Başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken biz gerçek 5. yıldızımızla taraftarımızla kucaklaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.