Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

- Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı
İSTANBUL(İHA)- Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte Rams Park'ta kutladı.
Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte Rams Park'ta kutladı. Şampiyonluğa ait özel anlar, beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluştu.
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