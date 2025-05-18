Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutluyor

- Galatasaray taraftarları Florya'da şampiyonluğu kutluyor
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde kutlama yapıyor.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelerek kutlama yaptı.
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