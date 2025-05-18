Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Ordu\'da Kutladı

Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasının ardından Ordu'da cadde ve sokaklara akın eden binlerce taraftar kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 36. hafta maçında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek, sezonun bitmesine 2 hafta kala 25. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ordu'da binlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti. Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde bayraklar, meşaleler ve atkılarla takımları lehine tezahüratlarda bulunarak 25. şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutladı. Süslenen araçlarla trafikte de konvoylar oluştu.

Bu esnada polis ekipleri de bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kutlamalar devam ediyor. - ORDU