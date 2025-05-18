Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Yalova\'da Kutladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferi Yalova'da coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'inde 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızın sahibi olan Galatasaray'ın şampiyonluğu Yalova'da da kutlandı. Evinde Kayserispor'u ağırlayan sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyeti elde etmesinin ardından Yalova'daki taraftarlar kendini sokaklara attı. Kentin cadde ve sokaklarında araçlarıyla konvoylar uluşturan Galatasaraylılar, 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kent meydanına gelen taraftarlar marşlar ve şarkılar eşliğinde eğelendi. - YALOVA