Galatasaray 25. Şampiyonluk Kupasını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray 25. Şampiyonluk Kupasını Kutluyor

24.05.2025 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eray Yazgan, kutlamaların esas içeriğinin 25. şampiyonluk kupası olduğunu vurguladı.

- Eray Yazgan: "Kutlamalarda en önemli içerik 5. yıldızı bize getiren 25. şampiyonluk kupası"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan:

"Önemli olan kupa, kimin vereceği değil"

"60 bin civarı taraftarımız alana geldi"

İSTANBUL - Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, şampiyonluk kutlamalarında en önemli içeriğin 5. yıldızı getiren 25. şampiyonluk kupası olduğunu söyledi. Yazgan, ayrıca kupayı kimin vereceğiyle ilgili gelen soruya, "Önemli olan kupa, kimin vereceği değil" diye cevap verdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamaları etkinliklerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi festivali düzenlediklerini belirten Yazgan, "Galatasaray'da belki de bir ilk olarak yapıyoruz. Hem 5. yıldızımızı hem 25. şampiyonluğumuza yakışır bir organizasyon olsun istedik. Bunun karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz bir ilgi var. Sabahtan beri 60 bin civarı taraftarımız alana geldi. Şu anda da 30-35 bin civarı taraftarımız Göztepe - Galatasaray maçını izliyor" ifadelerini kullandı.

"Milyonlara ulaşabilelim istedik"

Alışılagelmişin dışında bir şey yapmak istediklerini ifade eden Eray Yazgan, "Malum genelde kupa törenleri statta olur. Biz biraz daha farklı farklı bir şey yapalım istedik. Tüm Galatasaray taraftarlarına dokunabilelim istedik. Milyonlara ulaşabilelim istedik. Onları da oyuncularımızla, hocamızla, teknik kadromuzla bir araya getirebilelim istedik ve bunu da öyle sanıyorum ki bugünkü ilgiden öyle anlaşılıyor ki onu oraya da ulaşacağız. Şu anda arkada görüyorsunuz, devasa bir sahnemiz var. Sahnemizin kurulumu devam ediyor. Yarın saat 12.00'den itibaren Fanzone alanımız açılacak. Saat 15.00'ten itibaren o alana taraftarlarımızı alacağız. Her ne kadar burası Yenikapı Miting Alanı olsa da, bu yüzden sosyal medyamızda paylaştığımız önerileri, yönlendirmeleri mutlaka dikkatle takip etmelerini özellikle rica ediyoruz. Kesinlikle buraya özel araçlarıyla gelmemeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten araba arabalarını park edecekleri bir yer yok. Deniz ulaşımı mümkün değil. Sadece tramvay, metro, Marmaray'la gelebilecekler. Ulaşımın çalışması uzun saatlerde devam edecek. Biraz belki girerken güçlük çekecekler ama hiç endişe etmesinler burada olacaklar ve kupa töreninde de burada olacak. İnşallah önümüzdeki senelerde de bir dahaki sefere Avrupa kupasını burada yüzbinlerle, milyonlarla kaldırma imkanımız olur. Tüm Galatasaraylılardan çok önemli bir ricamız var. Binlerce güvenlik görevlisi, polis memuru burada görev alacak. Meşale, yanıcı madde veya benzeri unsurlarla girmeye çalışmayalım. Sadece Galatasaray ve Türk bayrağı kabul edilecek. Onun dışında herhangi bir pankart, afiş kabul edilmeyecek. Buraya gelmek için GS Plus uygulamasını indirmek yeterli. Ön tarafta GS Plus Premium aboneleri için bir alanımız var, orayı kullanacaklar. Aynı zamanda da VIP ve loca alanı oluşturduk" şeklinde konuştu.

"En önemli içerik 5. yıldızı bize getiren 25. şampiyonluk kupası"

Kutlamalarda en büyük içeriğin kupa olduğunu vurgulayan Yazgan, sözlerine şöyle devam etti:

"En önemli içerik 5. yıldızı bize getiren 25. şampiyonluk kupası. En önemli içeriğimiz o. En önemli içeriğimiz Okan Buruk, en önemli içeriğimiz bu sene ne yazık ki bizlerden ayrılacak olan sevgili kaptanımız Muslera'mız, Dries Mertens'imiz. Onun dışında sağ olsunlar yaklaşık 30'a yakın sanatçı sahne almak için talepte bulundu. Onların arasında bir seçim yapmadık aslında. Bir kısmına karşı da belki mahcup olduk. En güzel içerik o kaldıracağımız 25. şampiyonluğu, 5. yıldızı getiren kupamız olacak. Dron şov olacak. Belki Kayseri maçından sonra dikkat etmişsinizdir, havai fişek kullanmıyoruz. O gördüğünüz ışıklar çok kısa yükselen ışıklar. Neden havai fişek kullanmıyoruz? Havai fişekler için özellikle bu bölge deniz kıyısındayız. Havai fişekler biliyorsunuz kuşları gürültüsünden rahatsız ediyor, ürkütüyor, korkutabiliyor. Birbirinden kıymetli, değerli sanatçılar da sahne alacaklar. Bizi eğlendirecekler."

"Önemli olan kupa, kimin vereceği değil"

Merak edilen kupayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kimin teslim edileceğiyle ilgili soruya Eray Yazgan, "Bir tartışma olacak tarafı yok. Neticede Türkiye Futbol Federasyonu da sağ olsun nezaket gösterdiler. Kupayı bu organizasyona dahil ettiler. Öyle bir tartışma olarak değerlendirmeyin lütfen bunu. Onlar nasıl uygun görüyorlarsa kupayı bize teslim edecekler. Önemli olan kupa, kimin vereceği değil" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Politika, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 25. Şampiyonluk Kupasını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu

21:39
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
21:02
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
20:04
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
08:23
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
08:22
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:18
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
02:09
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 22:57:12. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 25. Şampiyonluk Kupasını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.