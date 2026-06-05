Galatasaray 27. Şampiyonluğa Kilitlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 27. Şampiyonluğa Kilitlendi

Galatasaray 27. Şampiyonluğa Kilitlendi
05.06.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursun Özbek ve Okan Buruk, 27. şampiyonluk hedefini vurguladı. Ankara'da kutlama yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "27. şampiyonluk topun ağzında. 27. şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" dedi.

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 AGS) tarafından düzenlenen "Galatasaray'ın 26. Şampiyonluk Gecesi", başkentte sarı-kırmızılı camianın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 AGS Başkanı Ahmet Faruk Ünlüsoy, çok sayıda davetli, iş insanı, dernek üyesi ve taraftar katıldı. Şampiyonluk kupasının sergilendiği organizasyonda sarı-kırmızılılar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini bir kez daha yaşadı. 1905 AGS tarafından geleneksel hale getirilen şampiyonluk gecesinde, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği başarılar ve Türk futboluna katkıları da değerlendirildi. Programa katılan ve burada açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 4 sene üst üste şampiyonluğun Galatasaray adına çok önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Galatasaray'ı üst üste 4 sene şampiyon yaparak adından söz ettiren Teknik Direktör Okan Buruk ise, lig kupasını 4 sene üst üste almanın önemli bir başarı olduğunu ve şimdiki hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

"27. şampiyonluk topun ağzında"

Ankara'nın Galatasaray için uğurlu bir yer olduğunu belirten Özbek, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir ziyaretiyle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık. Dolayısıyla Ankara ziyaretimizi şimdi AGS'nin 26. şampiyonluk kutlaması için yaptığı geceye katılarak da daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli derneklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorunlarıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten uğruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik. 27. şampiyonluk topun ağzında. 27. şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" diye konuştu.

"Şimdi hedef 27. şampiyonluk"

Hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu vurgulayan Okan Buruk ise, "Birçok derneğimiz hep bize destek oluyor ama Ankara özelinde Faruk Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Burası bizim için önemli ve değerli. Birçok üyemizle burada bir arada olacağız. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel. Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık inşallah. Şimdi hedef 27. şampiyonluk" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Etkinlik, Ankara, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 27. Şampiyonluğa Kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 27. Şampiyonluğa Kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.