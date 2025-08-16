Galatasaray 3-0'la Karagümrük'ü Geçti

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük 'ü 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıktan dönen Arjantinli golcü Mauro Icardi , 300 gün sonra Süper Lig'de gol attı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında son şampiyon Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetti. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Süleyman Özay üstlendi. Baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, 9'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda 74'üncü dakikada Fatih Kurucuk'un kendi ağlarına gönderdiği golle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 87'nci dakikada da Arjantinli golcü Mauro Icardi ile fileleri sarsarak 3 puanı 3 golle aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşısındaki etkili performansıyla yükselen formunu sürdürdü. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK mücadelesinde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan milli oyuncu, Fatih Karagümrük ağlarını da sarsarak ligdeki toplam gol sayısını 3'e çıkarmış oldu. Sezona çok formda başlayan Barış, hızı, bitiriciliği ve yüksek mücadele gücüyle sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini toplarken, teknik direktör Okan Buruk'un da hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline geldi. Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yokluğunda santrfor bölgesinde oynadığı maçlarda attığı gollerle takımına kritik anlarda yardımcı olmaya devam etti.

KAPTAN MAURO ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte aylarca sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen kaptan Mauro Icardi, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 87'nci dakikasında rakip fileleri havalandırarak 300 gün sonra Süper Lig'de gol atmış oldu. Mücadeleye yedek soyunan Arjantinli yıldız, 282 gün sonra maç kadrosuna yer alırken, karşılaşmanın 81'inci dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten sonra Mauro Icardi, çok geçmeden 6 dakika sonra takımının 3'üncü golünü kaydetti. Golden sonra tüm stat büyük coşku yaşarken, Icardi de "Aşkın olayım" ile sarı-kırmızılı taraftarları büyük sevince boğdu. Maç sonunda tüm oyuncular Mauro Icardi'yi tebrik ederken, Galatasaray'da klasik hale gelen galibiyet üçlüsü de Arjantinli yıldızdan geldi.

Öte yandan Mauro Icardi, son Süper Lig maçına geçtiğimiz sezonun 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde çıkmıştı. Son Süper Lig golünü ise 9'uncu haftadaki Antalyaspor mücadelesinde atmıştı.

VICTOR OSIMHEN BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Transfer rekorunu kırarak bonservisiyle kadroya dahil edilen Victor Osimhen, Fatih Karagümrük mücadelesinin 61'inci dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez parçalıyı üzerine giydi. Mücadeleye yedek soyunan Victor Osimhen'in oyunda süre bulduğu ilk dakikadan itibaren coşkusu ve isteği gözden kaçmazken, 78'inci dakikadaki golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asistik performans sergilemişti. Süper Lig'de attığı 26 golle de gol kralı olan Victor Osimhen, kariyer sezonunu yaşamıştı.

GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçerek galibiyet serisini de 13 maça çıkardı. Galatasaray, son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde mağlup olmuştu. Beşiktaş maçından sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 12 maç üst üste kazanan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sayıyı 13'e çıkarmış oldu.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARIN ÖZLEMİ SON BULDU

Galatasaray, 77 gün aradan sonra taraftarının önünde bir resmi maça çıktı. Geçtiğimiz sezonu 30 Mayıs'ta oynanan Başakşehir FK karşılaşmasıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez RAMS Park'ta kendi seyircisi önünde Fatih Karagümrük mücadelesiyle sahada yer aldı ve 45 bini aşkın taraftar karşılaşmayı yerinden izledi.