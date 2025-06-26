Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda gelecek sezon kadro planlanmaları devam ederken ayrılıklar peş peşe açıklandı.

3 VEDA BİRDEN

Galatasaray, Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

'EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz" denildi.