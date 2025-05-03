Galatasaray 4-1 Sivasspor - Son Dakika
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Galatasaray 4-1 Sivasspor

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

03.05.2025 21:19
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GALATASARAY, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstlendi.

Maça topa hakim olarak başlayan Galatasaray, 9'uncu dakikada öne geçti. Ceza sahası içindeki Osimhen'in kale önünden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken top Torreira'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Galatasaray, 15'inci dakikada 2'nci golü buldu. Eren Elmalı'nın penaltı noktasının biraz solundan çektiği şutta direkten dönen top Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0. Sarı-kırmızılılar, 21'inci dakikada 3'üncü golü buldu. Tolga Ciğerci'nin uzaklaştıramadığı topu kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası yayının üzerinden çektiği şutta top uzak köşeden fileleri havalandırdı: 3-0. 31'inci dakikada fark 4 oldu. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Sallai'nin ceza sahasına yaptığı ortada topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla vuran Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0. 33'üncü dakikada Sivasspor farkı 3'e indirdi. Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içine gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Manaj'ın şutunda top kaleci Muslera'nın bacaklarının arasından ağlara gitti: 4-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların, 47'nci dakikada Osimhen ile bulduğu gol VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. 89'uncu dakikada Mertens'in ters dokunuşunda top ceza sahasındaki Koita'da kaldı. Bu oyuncunun kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağlara gönderdiği top önce ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Ozan Ergün, pozisyonun ofsayt olmaması üzerine orta noktayı gösterdi. Daha sonra ise pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Mertens'e faul yapıldığı gerekçesiyle bir kez daha golü iptal etti. Maç Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray 4-1 Sivasspor - Son Dakika

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