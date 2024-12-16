Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Heyecan Dolu Maç - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Heyecan Dolu Maç

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken, maça damga vuran goller ve penaltılar yaşandı.

16.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RAMS Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Jelert (Dk. 59 Batshuayi), Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 75 Jakobs), Torreira (Dk. 89 Kerem Demirbay), Sara, Yunus Akgün (Dk. 75 Osimhen), Mertens, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Demir)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı (Dk. 90 Ali Şahin Yılmaz), Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 90+10 Barisic), Ozan Tufan, Mendy, Visca (Dk. 46 Draguş), Cham (Dk 90+8 Umut Güneş), Nwakaeme, Banza

Goller: Dk. 8 Mertens, Dk. 29 Yunus Akgün, Dk. 63 (Penaltıdan) ve 90+8 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 17 ve 55 Ozan Tufan, Dk. 51 Banza (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 22 Ozan Tufan, Dk. 90+4 Mendy (Trabzonspor), Dk. 55 Jelert, Dk. 65 Sallai, Dk. 76 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki müsabakada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yendi.

51. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Banza, ceza sahası sağ kanadında mücadele ettiği Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2

55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu altıpas çizgisi önündeki Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3

63. dakikada Galatasaray penaltıdan durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, pozisyonun bitmesinin ardından VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

68. dakikada ceza sahasına giren Barış Alper'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu çeldi.

90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda boş bir şekilde topla buluşan Draguş, vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa müdahale ederek gol olmasını engelledi.

90+5. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan topa uzanarak golü önledi.

90+8. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Batshuayi, arka direkte topa kafayla filelerle buluşturdu: 4-3

Müsabaka, 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yunus Akgün, Trabzonspor, Galatasaray, Ozan Tufan, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Heyecan Dolu Maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 4-3 Trabzonspor: Heyecan Dolu Maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.