Galatasaray, 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdü

Galatasaray, 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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