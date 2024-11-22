Galatasaray'a Bodrum'da Coşkulu Karşılama - Son Dakika
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Galatasaray'a Bodrum'da Coşkulu Karşılama

Galatasaray\'a Bodrum\'da Coşkulu Karşılama

Galatasaray, Bodrum FK maçı için Bodrum'a iniş yaptı. Taraftarlar coşkuyla karşılayıp destek verdi.

22.11.2024 18:04
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bodrum'da coşkuyla karşılandı.

Sarı-kırmızılı ekip saat 17.00'de Bodrum-Milas Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray kafilesini yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu tezahüratlarla karşılarken, Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında Galatasaray kafilesi, güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.

Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve kart cezalısı Davinson Sanchez yer almazken, kadroda şu isimler bulunuyor: Fernando Muslera, Elias Jelert, Eyüp Aydın, Victor Nelsson, Roland Sallai, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Gökdeniz Gürbüz, Dries Mertens, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Batuhan Şen, Michy Batshuayi, Berkan Kutlu, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Efe Akman, Hakim Ziyech, Metehan Baltacı ve Kaan Ayhan.

Öte yandan yıldız oyuncu Victor Osimhen, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, otobüsün önünde taraftarlara üçlü çektirdi. Birçok minik taraftarla fotoğraf çektirip formalarını imzalayan Osimhen, Bodrum'da büyük sevgiyle karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'a Bodrum'da Coşkulu Karşılama - Son Dakika

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