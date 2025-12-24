Galatasaray'a dev gelir: 15 milyon dolar - Son Dakika
Galatasaray'a dev gelir: 15 milyon dolar

24.12.2025 19:37
Galatasaray, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmeye hazırlanıyor. Ocak 2026 itibarıyla RAMS Park'taki 198 locasını iki yıllık süreyle satışa sunacak olan sarı-kırmızılı kulüp, buradan 14–15 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Arazi satışlarından önemli bir gelir elde eden Galatasaray yönetimi, şimdi de ocak ayında 198 locasını 2 yıllık satışa sunacak.

15 MİLYON DOLAR GELİR

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Ocak 2026 itibarıyla RAMS Park'taki 198 locasını iki yıllık süreyle satışa sunacak ve buradan 14–15 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

SÖZLEŞMELERİNİ UZATACAKLAR

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut loca sahiplerinin neredeyse tamamı sözleşmelerini uzatma niyetinde. Bunun yanı sıra hali hazırda locası bulunmayan çok sayıda başvuru sahibi de sıraya girmiş durumda. Locaya olan yoğun talep, satış sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklenen hale getiriyor. Galatasaray yönetimi, Ocak 2026 itibarıyla kasaya girecek bu önemli gelirle birlikte mali anlamda ciddi bir rahatlama yaşamayı planlıyor.

EKONOMİK KAZANÇ SAĞLANACAK

Son 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların yarattığı sportif başarı, loca gelirleriyle doğrudan ekonomik kazanca dönüşmüş olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ankara null Ankara null:
    gelir gelse ne olacakki..gider sakat jacobs gibi birine verirler hepsini..yonetimin transfer barasiri 10/2 ya para sokaga atiliyor 8 3 Yanıtla
  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    para aklamaya devam 1 6 Yanıtla
  • ZIPPO null ZIPPO null:
    bin liralık bileti orayı kiralayan firma bize 5 k ya çakar geçmiş olsun 7 0 Yanıtla
