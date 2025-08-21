Galatasaray\'a Leroy Sane müjdesi

Süper Lig devi Galatasaray, bu sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Leroy Sane'nin maliyetini çıkardı.
Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata,Derrick Köhn ve Przemyslaw Frankowski takımdan ayrıldı. Cimbom, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de bu oyuncuların maaş yükünden kurtuldu. İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Morata'dan 5 milyon euro tazminat alan Galatasaray, Bundesliga'ya transfer olan Derrick Köhn'den de 4 milyon euro bonservis kazandı.
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e gönderilen Frankowski'den de 2.7 milyon euro kiralama bedeli kazanan Galatasaray, kasasına toplamda 11.7 milyon euroluk gelir soktu. Böylece Galatasaray'da Sane'nin 12 milyon euro'yu bulan yıllık maliyeti karşılandı.
