Galatasaray'a piyango vurdu! Nelsson'a Premier Lig'den dudak uçuklatan teklif - Son Dakika
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Galatasaray'a piyango vurdu! Nelsson'a Premier Lig'den dudak uçuklatan teklif

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham talip oldu. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki savunmacı için 14 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Nelsson'a Sevilla, Lille ve Bologna'nın da ilgisi var. Öte yandan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

22.08.2024 17:02
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldız futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

WEST HAM İSTİYOR

İngilizlerin köklü gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

14 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Stoper arayışlarını sürdüren İngiliz takımın, Danimarkalı stoperi 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

3 TALİBİ DAHA VAR

Söz konusu haberde West Ham'ın kısa süre içinde teklif yapmaya hazırlandığı Victor Nelsson ile İspanyol ekibi Sevilla, Fransa'dan Lille ve İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Nelsson, çıktığı 129 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan başarılı futbolcu, bu sezon ise 3 karşılaşmada görev aldı ve 267 dakika sahada kaldı.

25 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR

Öte yandan 11 Ağustos 2021 tarihinde FC København'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson'un, yapılan anlaşma gereği tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

Galatasaray\'a piyango vurdu! Nelsson\'a Premier Lig\'den dudak uçuklatan teklif

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Son Dakika Spor Galatasaray'a piyango vurdu! Nelsson'a Premier Lig'den dudak uçuklatan teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • serhat ali: bu gs nin topcularina surekli super teklifler geliyor diye haber cikiyor ama ne hikmetse kimse satilmiyor. 21 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Her sene değeri azalıyor. Geçen sene 20 milyon euro veriyordu West Ham. Bu yıl 14 m euro. Satın hemen sat sat sat... 18 3 Yanıtla
  • Çelikk: o kadar para etmez 12 5 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Buna 4 milyon bile vermez kimse her sene aynı muhabbet 9 3 Yanıtla
  • Ankara null: kimse almaz yalan yaaa hepsi vasat iste 9 3 Yanıtla
  • Aykut null: hemen satsın bence)) 7 2 Yanıtla
  • Yusuf türk: Sat Sat Sat Hemen… 5 3 Yanıtla
  • VillaUmut: Para satarak değil başarıyla kazanılmalı. Bırakın bu Türkiye’nin büyüme modellerini :) 4 3 Yanıtla
  • Çelikk: vallahi dudağım uçuklattı çok korktum para ya bak 3 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: kardeşim bunun neresi piyonga, geçen sene 20 milyon dolar vermişlerdi..önüne gelen spor muhabiri olursa ... 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'a piyango vurdu! Nelsson'a Premier Lig'den dudak uçuklatan teklif - Son Dakika
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