Galatasaray\'a Sane\'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a Alman futbolcusu Leroy Sane'den kötü haber geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
28 maçta süre bulan ve 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncunun ortalama 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
