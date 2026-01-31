Galatasaray\'a Sane\'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a Alman futbolcusu Leroy Sane'den kötü haber geldi.

YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

''SANE'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR''

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FORMA GİYEMEYECEĞİ SÜRE

28 maçta süre bulan ve 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncunun ortalama 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.