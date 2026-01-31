Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'a Sane\'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek
31.01.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'a Sane\'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek
Haber Videosu

Galatasaray, Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Alman futbolcu, ortalama 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a Alman futbolcusu Leroy Sane'den kötü haber geldi.

YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

''SANE'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR''

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FORMA GİYEMEYECEĞİ SÜRE

28 maçta süre bulan ve 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncunun ortalama 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray, Leroy Sane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:46:34. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.