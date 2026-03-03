Galatasaray'a Seyirci Yasağı Cezası - Son Dakika
Galatasaray'a Seyirci Yasağı Cezası

03.03.2026 23:49
UEFA, Galatasaray'a Liverpool maçında seyirci yasağı ve 40 bin avro cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin avro para cezası verildi.

Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Galatasaray'a Seyirci Yasağı Cezası
